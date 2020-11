Vaud : Les premiers soldats sanitaires entrent en service à Moudon

Près de 200 militaires ont été déployés dimanche à Moudon pour venir en aide aux hôpitaux débordés par les malades de la deuxième vague de coronavirus.

Les soldats des compagnies sanitaires 1 et 2 sont entrés en service dimanche à Moudon (VD). Ils seront engagés dans les hôpitaux au cours des prochains jours selon une procédure revue à la suite des critiques émises ce printemps.

Le divisionnaire s’est déclaré «très fier» de voir ces soldats arrivés en nombre et dans un bon esprit. Membres d’une formation de première urgence, ils ont été convoqués vendredi par SMS. «C’est un effort citoyen énorme qui leur est demandé, après leur premier engagement du printemps», a-t-il souligné. La mobilisation pourrait durer jusqu’au 31 mars 2021, date-butoir fixée par le Conseil fédéral.

Soutien et transport

Commandant du bataillon hôpital 2, dont dépendent les deux compagnies sanitaires, le lieutenant-colonel Raoul Barca a indiqué que les militaires accompliront des missions de soutien aux hôpitaux et de transport. Ainsi, la compagnie sanitaire 1 sera engagée dès mardi aux HUG de Genève pour un renfort 24 heures sur 24 de 20 hommes, ce qui mobilisera 80 soldats pour assurer cette permanence. En outre, elle mettra à disposition des ambulances militaires avec leurs équipages.

Les soldats mobilisés, soit plus d’une centaine pour chaque compagnie, doivent remplir un questionnaire de santé et subir une prise de température et un test Covid à leur entrée en service. Une vaccination contre la grippe leur est aussi proposée. Le résultat du test est communiqué dès le lendemain.