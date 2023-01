Ski alpin: Les premiers Suisses retenus aux Mondiaux sont connus

Swiss-Ski a dévoilé une première liste de 19 athlètes sélectionnés pour les Championnats du monde de ski alpin, qui se dérouleront du 6 au 19 février à Courchevel/Méribel (France). Emmenées par la Tessinoise Lara Gut-Behrami (championne du monde en titre de géant et de super-G) et la Schwytzoise Corinne Suter (championne du monde de descente), titrées à Cortina d’Ampezzo il y a deux ans, les Suissesses sont dix à avoir obtenu leur place pour l’édition 2022.

Médaillée de bronze du combiné il y a deux ans et double championne olympique dans la discipline, Michelle Gisin disputera dès l’ouverture, lundi 6 février, l’épreuve pour polyvalents. L’Obwaldienne Priska Nufer, la Grisonne Jasmine Flury et la Bernoise Joana Hählen joueront, elles, leur carte d’outsider en vitesse. Opérée d’une hernie discale mi-novembre, la Fribourgeoise Noémie Kolly, qui a retrouvé la compétition cette année, n’a pas été retenue pour l’événement.

Odermatt à la quête de son premier titre

En technique, les espoirs reposeront sur Lara Gut-Behrami (en géant) et la Schwytzoise Wendy Holdener (slalom), lauréate de ses deux premiers slaloms en Coupe du monde cet hiver et qui pourra aussi viser une médaille lors du combiné alpin. La Valaisanne Camille Rast (slalom et géant), qui disputera à 23 ans ses troisièmes Mondiaux, la Nidwaldienne Andrea Ellenberger (géant) et l’Uranaise Aline Danioth (slalom) tenteront de créer la surprise.