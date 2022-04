Suisse : Les premiers Ukrainiens rentrent chez eux

Après le retrait de l’armée russe dans le nord du pays, des réfugiés, en Suisse et ailleurs, commencent déjà à rentrer, en particulier dans la région de Kiev.

Alors que des milliers d’Ukrainiens continuent d’arriver en Suisse , on commence à observer un phénomène inverse. En effet, après le retrait de l’armée russe du nord de l’Ukraine, la semaine dernière, de nombreux Ukrainiens, réfugiés en Pologne voisine, sont en train de rentrer chez eux. Et en Suisse aussi, l’heure du départ a sonné pour certains.

«J’aime trop mon pays»

Yuliia, 20 ans, prévoit elle aussi de retourner à Kiev dans les trois mois. «Je veux revoir ma famille et mes amis», explique-t-elle. Elle ne peut pas non plus se trouver dans un pays sûr alors que son pays a besoin d’aide. «J’aime trop mon pays et je ne peux pas partir trop longtemps», confie-t-elle. Elle n’a pas peur de retourner dans la capitale ukrainienne, au contraire: «Je me réjouis déjà beaucoup».