Afrique du Sud : Les premiers vaccins 2,5 fois plus chers qu’en Europe

En Afrique du Sud, les premiers vaccins se vendraient plus de deux fois chers qu’en Europe. Ces derniers sont produits en Inde par le Serum Institute of India (SII).

L’Afrique du Sud, pays du continent officiellement le plus touché par le coronavirus, paiera ses premiers vaccins développés par AstraZeneca près de 2,5 fois fois plus cher que les pays européens, a-t-on appris jeudi auprès du ministère de la Santé. «Le prix de 5,25 dollars (4,32 euros, ndlr) est celui qui nous a été communiqué», a déclaré le ministère sud-africain à l’AFP, sans expliquer cette différence de prix.

Les 1,5 million de vaccins attendus en Afrique du Sud dans les prochaines semaines, obtenus dans le cadre de négociations bilatérales menées par le gouvernement avec l’alliance AstraZeneca/Oxford, sont produits en Inde par le Serum Institute of India (SII).

Dispositif Covax

Le prix des doses est actuellement un sujet mondial sensible, de nombreuses négociations étant en cours avec les laboratoires pharmaceutiques. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a récemment appelé les gouvernements à cesser les négociations bilatérales avec les laboratoires, au risque de faire grimper les prix.

Première puissance industrielle du continent, l’Afrique du Sud est en diffculté pour financer l’immunisation d’une population de 59 millions de personnes et fait partie du dispositif Covax de l’OMS pour un accès équitable aux vaccins.

Seconde vague meurtrière

Engagé dans la course mondiale aux vaccins, AstraZeneca/Oxford s’était engagé à vendre ses doses à prix coûtant, autour de 2,50 euros, «pour pouvoir fournir ce vaccin à la population la plus large», avait affirmé à l’AFP le président d’AstraZeneca France. Ce vaccin, qui nécessite deux doses, est efficace à 70% en moyenne, si on combine les résultats de deux protocoles différents.