Pérou : Les présidents andins contre la destitution de Vizcarra

Les présidents de Bolivie, de Colombie et d’Équateur appellent le parlement péruvien à ne pas destituer le chef de l’État.

«Nous appelons vos autorités à éviter toute action qui pourrait mettre en danger l’exercice légitime du pouvoir et le processus institutionnel politique et démocratique» au Pérou, indique un communiqué signé de la présidente bolivienne par intérim, Jeanine Añez, et des présidents colombien Iván Duque et équatorien Lenin Moreno. Ils estiment qu’une destitution de Martin Vizcarra pourrait «menacer la stabilité» du pays.