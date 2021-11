Semaine de la vaccination – Les présidents de six partis appellent à «l’effort collectif»

Au premier jour de la Semaine nationale de la vaccination, les présidents de six partis – Mattea Meyer et Cédric Wermuth (PS Suisse), Thierry Burkart (PLR), Balthasar Glättli (Verts), Jürg Grossen (PVL), Gerhard Pfister (Centre) et Lilian Studer (PEV) – ont lancé un appel commun pour inciter la population à se faire vacciner. Leur slogan: «Chaque vaccination compte!»

Invitant les Suisses à «participer à l’effort collectif», ils se disent «conscients des réserves et craintes soulevées par la vaccination» mais déclarent toutefois qu’elles «sont désormais infondées et que la vaccination est sûre, efficace et gratuite». Et de conclure que «la seule solution réellement durable pour sortir des mesures liées au coronavirus et de la crise est la vaccination».