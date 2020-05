Actualisé 05.05.2020 à 19:38

Covid-19

Les présidents des Chambres répondent en direct

Pour la première fois, les parlementaires ont répondu aux questions des citoyens sur le coronavirus par internet.

Les présidents des Chambres fédérales ont répondu mardi durant une heure en direct sur Internet aux questions de citoyens concernant le coronavirus. «Une première historique», a déclaré le président du Conseil des Etats Hans Stöckli.

En temps normal, les parlementaires ont l'habitude de répondre à leurs concitoyens et de les informer. Comme de telles rencontres sont limitées, voire impossibles dans la situation actuelle, le Parlement a innové afin de maintenir ce contact important entre élus et électeurs, a expliqué la présidente du National Isabelle Moret.

Ainsi durant une heure mardi, près d'une trentaine de Suisses ont eu l'occasion de poser leurs questions en direct sur Youtube aux deux présidents. Une poignée d'autres questions leur ont été relayées via courriel. Bilingues tous deux, la Vaudoise et le Biennois ont répondu durant une demi-heure en français et une autre en dialecte alémanique.

Politique climatique évoquée

Masques, maturité et apprentissages, crédit à Swiss et Edelweiss, les questions ont résumé les soucis de la population. Sans oublier le réchauffement climatique que certains interlocuteurs ont craint de voir relégué au second plan.

Pas de souci à ce propos: la politique climatique est évoquée à chaque session, a précisé Hans Stöckli; la session de juin sera consacrée à la loi sur le CO2, a assuré Isabelle Moret. Sur le coronavirus, les deux présidents ont répondu avec clarté, sans toutefois livrer d'informations nouvelles.

Les organisateurs ont annoncé avoir comptabilisé plus de 5500 vues sur Youtube et les pages Facebook du Parlement et de la chaîne valdo-fribourgeoise La Télé, a indiqué l'organisateur dans la soirée. L'exercice devrait être renouvelé à l'occasion de la session d'été. (nxp/ats)