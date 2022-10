Suisse : Les prestations sociales sont restées stables en 2021

En 2021, les prestations sociales versées en Suisse ont atteint 206 milliards de francs, révèlent ce mercredi les premières estimations des Comptes globaux de la protection sociale de l’Office fédéral de la statistique (OFS). Cela représente une hausse de 0,4% par rapport à 2020 – dans le contexte de la pandémie de coronavirus une augmentation de 11% avait été enregistrée entre 2019 et 2020.

L’OFS note que deux tendances opposées se sont annulées entre 2020 et 2021: «l’augmentation des dépenses sociales dans les domaines de la santé (+ 4 milliards de francs) et de la vieillesse (+ 3 milliards de francs) a été compensée par la baisse des dépenses sociales dans le domaine du chômage (- 6 milliards de francs)».

Impact de la pandémie

La hausse des dépenses dans la santé «était imputable, entre autres, à la campagne de vaccination contre le Covid-19. Quant au recul des dépenses dans le domaine du chômage – en particulier pour l’indemnisation du chômage partiel – il s’explique notamment par la levée progressive des mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19 et par la reprise économique constatée à partir du deuxième trimestre 2021», détaille l’OFS.

Ces informations proviennent de premières estimations, «des résultats plus précis, complets et détaillés seront publiés en février 2023 avec, en plus, des comparaisons internationales», conclut l’OFS.