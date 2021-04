Marseille (F) : Les présumés «ripoux» de la BAC Nord devant la justice

Ce lundi s’ouvre à Marseille le très attendu procès de la Bac Nord, impliquant 18 ex-policiers accusés de vols aggravés en marge d’intervention dans les quartiers Nord.

Barrettes de cannabis, sacoches pleines d’argent, cartouches de cigarettes: alors commandés par Jean Fiorenti, 41 ans, Mohamed Chenine, 36 ans et Bruno Carrasco, 51 ans, les trois groupes de jours de la BAC Nord se servaient copieusement, comme le laissent entendre leurs discussions, de mai à octobre 2012, alors que leurs bureaux et leurs véhicules étaient «sonorisés» par l’Inspection générale de la police nationale (IGPN).

D’autres enregistrements semblent accablants. Ici on évoque une sacoche contenant «plus de 2.500 euros», volée à un dealer de la cité des Rosiers, qui permet de «régaler cinq collègues». Là c’est une perquisition illégale, «à la mexicaine», dans un appartement, où quatre policiers échouent sur le fil à voler 2.000 euros de marchandise. Puis il y a ce «gitan», selon leurs mots, à qui ils «piquent un peu de pognon». Ou ce voleur à l’arraché finalement relâché après négociation: «Allez, file nous deux barrettes (de cannabis) et on te laisse tranquille».

«Gangrène» ou «rhume des foins»?

Du côté de la défense, on estime que cette affaire a été gonflée. Dénonçant «la communication tonitruante» du procureur Dallest, Me Alain Lhote, l’avocat de M. Carrasco préfère ironiser: «De la gangrène, on est passé au rhume des foins», assure-t-il à l’AFP. Quant aux trois anciens de la BAC à l’origine de l’affaire, par leurs dénonciations, ce sont des «lanceurs d’alerte de pacotille», revanchards après avoir été virés du service. «Ce dossier, c’est la montagne qui accouche d’une souris», soutient Me Frédéric Monneret, avocat de deux autres policiers.