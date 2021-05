Suisse - Les prétendants au poste de procureur général ont jusqu’au 21 juin

FIFA-Lauber: départ du procureur général extraordinaire

La commission a par ailleurs pris acte de la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’admettre la demande de récusation de Gianni Infantino contre le Procureur général extraordinaire de la Confédération Stefan Keller. M. Keller a été élu pour mener la procédure pénale contre Michael Lauber et d’éventuels coauteurs et participants pour soupçon d’abus d’autorité, de violation du secret de fonction et d’entrave à l’action pénale en raison de la tenue de plusieurs rencontres non consignées avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, le premier procureur du Haut-Valais, Rinaldo Arnold, et d’autres personnes.