Science

Les prévisions météo souffrent du coronavirus

La chute du trafic aérien affecte le système d'observation météorologique sur la planète, s'inquiète l'ONU.

C'est sur le Système mondial d'observation de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) que repose l'ensemble des services et produits météorologiques et climatologiques offert par les pays à leurs citoyens.

Habituellement, il y a notamment 30 satellites météorologiques, 200 satellites de recherche, plus de 10'000 stations météorologiques en surface, automatiques ou dotées de personnel, 1000 stations aérologiques (en altitude), 7000 navires, ainsi que 3000 aéronefs commerciaux qui mesurent des paramètres clés relatifs à l'atmosphère, aux terres émergées et à la surface des océans. Ce système transmet les observations recueillies par des instruments au sol, en mer et satellitaires.