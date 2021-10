Israël : Les prières juives sur l’esplanade des Mosquées restent interdites

Un tribunal a annulé la levée récente de cette interdiction qui avait provoqué la colère de dirigeants de pays musulmans.

Depuis la prise et l’annexion de Jérusalem-Est par Israël, non reconnue par la communauté internationale, un accord permet aux juifs d’accéder à certaines heures à l’esplanade, mais pas d’y prier. Dans la tradition juive, le mont du Temple est le lieu le plus sacré du judaïsme. L’esplanade des Mosquées, qui abrite le Dôme du Rocher et la mosquée al-Aqsa, est le troisième lieu saint de l’islam. Devenu un symbole de la cause palestinienne, le site est administré par le Waqf, un organisme dépendant de la Jordanie.