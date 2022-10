Pouvoir d’achat : Les primes des assurances pour animaux prennent aussi l’ascenseur

Créée à l’origine pour assurer les bêtes de rente, Epona couvre désormais les frais de santé de quelque 40’000 animaux en Suisse, dont les animaux de compagnie. Sauf que ces derniers sont de plus en plus nombreux et coûtent de plus en plus cher en frais de vétérinaire, révèle «Le Matin Dimanche». La rentabilité de l’assurance a donc été divisée par deux entre 2020 et 2021. La Vaudoise a racheté la caisse et s’est débarrassée au passage de ses clients les moins rentables, dénonce la Fédération romande des consommateurs (FRC).