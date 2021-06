Assurance maladie : Les primes maladie devraient augmenter de moins de 1% en 2022

Comparis s’attend à ce que la hausse des primes d’assurance maladie reste sous la barre de 1% en 2022, malgré une plus forte augmentation des coûts de la santé.

Selon les prévisions de Comparis, la hausse des primes d’assurance maladie devrait être contenue à moins de 1% en 2022, et ce malgré l’augmentation attendue des coûts des prestations assurées de l’ordre de 2 à 3%. Pour Felix Schneuwly, expert Assurance maladie chez Comparis, une chose est sûre: en 2022, les primes de l’assurance de base devraient une fois de plus augmenter bien moins rapidement que les coûts de la santé. Selon lui, de nombreuses personnes assurées peuvent d’ores et déjà se réjouir d’un maintien des primes à leur niveau actuel, voire – dans une moindre mesure – d’une légère baisse.