Santé - Primes maladie 2022: retrouvez la conférence de presse du Conseil fédéral

En 2022, la prime moyenne mensuelle sera de 315,30 francs, ce qui correspond à une baisse de 0,2% par rapport à 2021. Ceci alors que durant ces dix dernières années, la prime moyenne a augmenté de 2,4% par an en moyenne.

La prime moyenne des adultes (373,80 francs) et des jeunes adultes (263,80 francs) sera en baisse de 0,3% et 1% par rapport à 2020. Celle des enfants baissera de 0,3% et s’élèvera à 99,60 francs.