Fini les princes et les princesses de l’amour

W9 : «Les princes et les princesses de l’amour» déprogrammés

Les audiences insuffisantes ont eu raison de l’émission de téléréalité qui sera remplacée par «Un dîner presque parfait».

La 5e saison des «Princes et des princesses de l’amour» n’aura pas été diffusée entièrement sur W9.

En sursis avant même le début de la diffusion , «Les princes et les princesses de l’amour» ont finalement disparu des grilles de W9. La chaîne a communiqué la déprogrammation de l’émission de téléréalité. Dès le 7 février 2022, elle sera remplacée par «Un dîner presque parfait» semaine spéciale Marseille. Les fans pourront cependant regarder les dix derniers épisodes sur la plateforme 6Play.

Interrogée par l‘édition française de «20 Minutes», W9 a indiqué qu’elle avait fait ce choix à cause des audiences insuffisantes du programme dans lequel apparaît Illan, un candidat accusé d’agression sexuelle. D’après les chiffres relayés par ozap.com, seul 1,5% du public en moyenne a regardé «Les princes et les princesses de l’amour» cette saison, contre presque le double pour la saison précédente.