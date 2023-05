Couronnement Charles III: Les princes Harry et Andrew n'auront pas de rôle officiel

Le prince Harry et le prince Andrew le 19 septembre 2022 avant les funérailles d’Elizabeth II.

Le duc de Sussex (Harry) et le duc d’York (Andrew) ne sont plus membres actifs de la famille royale, le premier depuis son départ volontaire aux États-Unis avec son épouse Meghan en 2020, tandis que le second est tombé en disgrâce après des accusations d’agression sexuelle.