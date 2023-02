Brexit : Les principales étapes du divorce houleux entre le Royaume-Uni et l’UE

«Yes» au Brexit

Le 29 mars 2017, Theresa May active l’article 50 du traité de Lisbonne, enclenchant le processus de sortie de l’UE, censé alors aboutir deux ans plus tard.

Premier accord

Trois fois de suite (le 15 janvier 2019, le 12 mars et le 29 mars), les députés britanniques rejettent l’accord. Le Brexit est reporté au 22 mai, puis au 31 octobre. Theresa May est contrainte d’organiser les élections européennes le 23 mai. Le lendemain, elle annonce qu’elle démissionnera le 7 juin.

Boris Johnson aux manettes

Brexit

Négociations post-Brexit

Début mars 2020, l’UE et le Royaume-Uni débutent les négociations sur leur future relation commerciale et sécuritaire, avec l’objectif d’arriver à un accord de libre-échange sans quotas ni droits de douane. Perturbés par la pandémie de Covid-19, les pourparlers butent notamment sur les conditions de concurrence équitable et la pêche, sujet sur lequel Paris et Londres ne s’accorderont qu’au bout d’un an de bataille.