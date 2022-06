Groupe Nupes unique à l’Assemblée : Les principaux alliés de Mélenchon refusent sa proposition

Le Parti socialiste, EELV et le PCF ont déclaré lundi refuser la proposition de Jean-Luc Mélenchon de former un groupe Nupes unique à l’Assemblée nationale, rappelant que l’accord de coalition signé début mai prévoyait des groupes distincts.

Jean-Luc Mélenchon a proposé lundi que la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) se constitue «comme un seul groupe» à l’Assemblée nationale, inquiet que l’obtention de 89 députés par le RN remette en cause son «statut» de première opposition à Emmanuel Macron. «Dès lors qu’il y a un seul groupe, sans aucune discussion possible, l’opposition s’appellerait Nupes», a-t-il expliqué devant le siège de La France insoumise à Paris, affirmant qu’il s’agissait d’une «proposition, pas d’une injonction: «Naturellement, je m’en remettrai à ce que décideront les groupes».