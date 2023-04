Genève: Les prisons genevoises ont un nouveau patron

L’Office cantonal de la détention (OCD) tient son nouveau patron, en la personne de Claude Bettex. Directeur ad interim de la prison de Champ-Dollon depuis janvier 2022, il prendra la tête de l’OCD le 1 er mai. Âgé de 52 ans, cet ancien colonel de l’armée a également été chef des commissaires de police durant 5 ans. Il aura notamment pour mission «d’intensifier la collaboration entre les services centraux de l’office et les sept établissements pénitentiaires du canton». Il devra aussi repourvoir les postes vacants au sein de l’OCD, où démissions et arrêts maladie se sont enchaînés, sur fond de crise .

Dénoncé par le personnel en juin 2021, le management de l’OCD, qui voulait faire passer en force une réforme, a récemment été pointé du doigt par une commission de contrôle parlementaire. Les députés ont décrit une gestion des ressources humaines méprisante et «défaillante». En plus de recommander un audit RH de la direction générale de l’OCD, les élus demandaient un «temps d’arrêt» avant de nommer sa nouvelle direction et celle de Champ-Dollon, aujourd’hui assurées en intérim. Une recommandation que le Conseil d’Etat n’a pas suivie, en désignant Claude Bettex quelques jours à peine après la présentation du rapport.