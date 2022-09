Grèce : Les prisons grecques sont un «affront à la dignité humaine»

Le rapport dévoile «une surpopulation et de mauvaises conditions de détention, des violences entre détenus, une grave pénurie de personnel et des services de santé inadéquats». (Image d’illustration)

Le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des traitements dégradants (CPT) du Conseil de l’Europe fait suite à deux semaines de visites fin 2021 dans cinq prisons: à Korydallos -la plus grande, près d’Athènes-, Nigrita (nord), et les établissements des îles de Kos, Chios et Corfou.