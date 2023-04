La Suisse compte près de 6450 détenus

Sur ce total, «65% exécutaient une peine ou une mesure (y compris en exécution anticipée), 30% se trouvaient en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, et 5% étaient incarcérées pour d’autres raisons», liste l’OFS. À noter encore que le nombre de place de détention (7196) et d’établissements de privation de liberté (89) ont tous les deux diminué en comparaison de 2022. Cela a eu pour effet «de légèrement rehausser le taux d’occupation, qui s’établit à 89,6%».

Sur l’ensemble de l’année 2022, «le nombre total d’entrée en détention en Suisse a diminué de 13% par rapport à 2021. Cette diminution est constatée principalement dans les cantons du Concordat d’exécution des peines de la Suisse orientale [ndlr: Appenzell Rhodes-Intérieures et Rhodes-Extérieures, Glaris, Grisons, Schaffhouse, St-Gall, Thurgovie et Zurich] (-38%), dans lesquels plusieurs établissements pénitentiaires ont fermé ou changé de fonction», poursuit l’OFS.

À l’inverse, «les incarcérations dans le Concordat de la Suisse centrale et du Nord-Ouest [ndlr: Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Lucerne, Nidwald, Obwald, Schwytz, Soleure, Uri et Zoug] et dans le Concordat latin [ndlr: Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Tessin, Vaud et Valais] ont respectivement augmenté de 7% et de 9%», conclut l’OFS.