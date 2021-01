Surpopulation carcérale : Les prisons vaudoises sont toujours bondées

La Commission des visiteurs du Grand Conseil souligne que le taux d’occupation des établissements pénitentiaires est toujours important et problématique. Le gouvernement est appelé à prendre des mesures.

Les rapports annuels se suivent et, hélas, se ressemblent sur bien des points: les prisons vaudoises sont toujours en situation de surpopulation. C’est ce que souligne le dernier rapport annuel de la Commission des visiteurs du Grand Conseil, qui rend compte de la période entre juillet 2019 et juin 2020. La situation est particulièrement tendue au Bois-Mermet, à Lausanne, et à la Croisée, à Orbe. Lors de la visite de ces deux établissements pénitentiaires par la commission, ils étaient respectivement occupés à 168% et 151% de leur capacité.

Le rapport souligne ainsi que la construction de nouveaux bâtiments, à Orbe, à Lonay et précisément au Bois-Mermet, sont donc attendus avec impatience. Mais d’ici à la création de ces cellules supplémentaires, la surpopulation carcérale développe ses effets en cascade. Ainsi, les établissements censés n’accueillir que des prévenus en attente de leur jugement sont partiellement occupés par des condamnés en exécution de peine. Il en découle une utilisation inappropriée des «zones de rétention», à savoir les cellules des centres de gendarmerie et de police, où la détention n’est pas censée dépasser 48 heures, selon la loi. Or le rapport mentionne une durée médiane de détention de 2,5 jours, entre janvier et mai 2020. Un situation toutefois en nette amélioration par rapport à 2019, où la durée médiane tournait autour de 10 jours, et 2018, où elle était environ de 15 jours. Toutefois, rien n’explique réellement cette «embellie», qui ne pourrait donc être que passagère.