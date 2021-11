Effondrement de la livre turque : «Les prix changent sans arrêt, on arrive à peine à joindre les deux bouts»

Frappés de plein fouet par la dévaluation de leur monnaie, les Turcs doivent désormais calculer au plus près pour tenter de subvenir à leurs besoins.

People shop at a street market in Istanbul, Turkey November 18, 2021. REUTERS/Dilara Senkaya

«Je ne peux plus acheter ce que je veux»

Et les économistes préviennent que ce n’est sûrement pas fini avec les choix baroques du président Recep Tayyip Erdogan , vent debout contre toute hausse des taux d’intérêt au risque d’une inflation galopante, déjà à près de 20% sur un an.

«Nos salaires, c’est du vent»

«On a trois fois rien et on a dépensé 120 livres (10 francs)», se plaint l’homme de 75 ans, désignant le cabas de son épouse.

«On aurait besoin de beaucoup d’autres choses... Ils ont des salamis, des soudjouk (sorte de saucisse épicée) là-bas. Je les adore, mais je ne peux plus me les permettre», confie-t-il avec une nuance de regret en montrant l’épicerie de ses rêves.

Un pain vaut 2,5 livres et un kilo de viande hachée (la plus consommée), 90 livres. Les cinq litres d’huile ont dépassé les 100 livres.

«Je ne vois aucune éclaircie»

Pour lui, les politiques actuelles ne font qu’enrichir les riches et appauvrir les plus pauvres.

«Ne me demandez pas non plus si j’ai encore de l’espoir. Je n’en ai plus. Je ne vois aucune éclaircie», dit-il.