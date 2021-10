Afghanistan – Les prix de l’opium afghan s’envolent sous les talibans

Une équation impossible

Mais année après année, la production afghane d’opium reste très élevée. En 2020, le pays a produit 6300 tonnes sur 224’000 hectares, selon l’ONU. L’équation semble impossible: éradiquer une production qui génère jusqu’à deux milliards de dollars (plus de 1,8 milliard de francs) de revenus dans l’un des pays les plus démunis du monde.

Les paysans du Sud, eux, ne se posent pas la question. «On sait que ce n’est pas bien, que c’est interdit par l’islam. Mais on est obligé, sinon on ne peut pas gagner notre vie. Ici on n’a pas d’eau, pas de graines, on ne peut pas faire pousser grand-chose d’autre», explique Mohammad. «Sans l’opium, je ne couvre même pas mes coûts», abonde Zekria, qui a une famille de 25 membres à nourrir. «On n’a pas d’autre travail, pas d’autre solution si la communauté internationale ne nous aide pas».