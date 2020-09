Suisse : Les prix des appartements et maisons augmentent

La tendance à la décentralisation a été renforcée par la flexibilisation des conditions de travail, notamment par le télétravail.

Les prix des logements en propriété ont enregistré un bond en août, autant pour les appartements que les maisons, selon la dernière étude publiée mercredi par le portail immobilier Immoscout24 et le cabinet de conseil Cifi.

Télétravail et campagne

La situation est plus modérée en matière de loyers. Ces derniers ont quasiment stagné (-0,1%) sur un mois et augmenté de seulement 0,4% en moyenne sur un an.