Inflation : Les prix des habits pour femmes augmentent plus vite

Alors que la mode féminine est devenue de plus en plus chère ces dernières années, les prix des vêtements pour hommes et enfants n’ont guère augmenté. Selon une étude de la «NZZ am Sonntag» réalisée sur la base de l’indice des prix à la consommation de Comparis, les vêtements pour femmes coûtent aujourd’hui 6,5% de plus qu’en 2000. Pour les hommes, la hausse sur la même période est de 0,3%.