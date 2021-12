Covid-19 : Les prix des vaccins vont prendre l’ascenseur

A cause d’une mauvaise appréciation, la Confédération se voit obligée de relever fortement les prix des vaccins contre le Covid-19. Ce qui agace les faîtières des assurances maladie.

Les prix des vaccins contre le Covid vont augmenter, révèle la «NZZ am Sonntag». Une dose était facturée aux caisses maladie 5 francs. L’année prochaine, ce sera cinq fois plus cher, soit 25 francs. La Confédération, qui est responsable des achats et de la distribution des fioles du sérum, a mal évalué leurs coûts auprès des fournisseurs. Elle pensait qu’elles seraient bon marché. Les produits de Moderna et de Pfizer BioNTech sont «probablement plus chers» que ceux non utilisés d’AstraZeneca et de Novavax. De plus, les deux fabricants auraient demandé un prix supérieur pour les livraisons de l’année prochaine. Quels sont les montants payés aux fabricants ? La Confédération ne le dit pas. Ce sont des «accords confidentiels».