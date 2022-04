Suisse – Les prix des voitures de location explosent

Louer à l’étranger

Ferdinand Dudenhöffer, du Center Automotive Research de Duisbourg (ALL), explique que le marché de la location de voitures est moins disputé en Suisse qu’en Allemagne. Si un prestataire augmente ses prix, tous les autres suivront. Et avec l’approche des vacances de printemps, les prix pourraient encore augmenter.

Cette hausse des prix et le franc fort poussent de plus en plus de Suisses à louer leurs véhicules à l’étranger et particulièrement en Allemagne. Ferdinand Dudenhöffer appelle à la prudence: «il faut se renseigner précisément sur les frontières nationales que l’on peut franchir». Si l’on n’y prend pas garde, on risque d’avoir rapidement des problèmes avec les loueurs.