Énergie : Les prix du gaz russe «battent tous les records» en Europe

Mercredi dernier, les prix du gaz ont atteint 86,50 francs le mégawattheure. C’est un plus haut historique sur le marché européen de référence.

En cause, un ensemble de facteurs: reprise économique mondiale, marché du gaz naturel liquéfié (GNL) tendu, niveaux des stockages européens bas mais aussi des travaux et un incendie en août sur des infrastructures russes qui ont bridé l’offre.

«Les prix en Europe ont déjà battu tous les records possibles. Et peut-être même que dans un avenir proche ces records seront battus à leur tour», se réjouissait vendredi Alexeï Miller, patron de Gazprom. Mercredi, les prix ont atteint 86,50 francs le mégawattheure, un plus haut historique sur le marché européen de référence (TTF), après avoir gagné près de 30% depuis le début de la semaine.

Lancement du Nord Stream 2

Cerise sur le gâteau, selon le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, cette envolée européenne, n’aura aucun impact sur les prix à la consommation en Russie. En somme, Moscou savoure son ascendant. Car la Russie se garde en plus d’utiliser ses capacités de livraisons supplémentaires via l’Ukraine, contribuant ainsi à la hausse des prix.

«Il ne fait aucun doute que la mise en service la plus rapide possible de Nord Stream 2 équilibrera considérablement les paramètres de prix du gaz naturel en Europe», a glissé le porte-parole du Kremlin cette semaine. Son lancement doit cependant encore être acté par le régulateur allemand, alors que nombre d’Européens craignent que Moscou utilise leur dépendance énergétique à des fins politiques.

Selon Dmitri Marintchenko, de l’agence de notation Fitch, la Russie veut «montrer que l’Europe sera confrontée à un marché du gaz plus restreint sans Nord Stream 2». Et donc à des prix plus élevés. La mise en service du tube ne devrait pas intervenir avant début 2022 et le chemin n’est pas sans embûche.