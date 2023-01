Les tarifs du tunnel du Mont-Blanc augmentent de 7%

France/Italie : Les prix du tunnel du Mont-Blanc augmentent de 7%

Depuis le 1er janvier, passer de Chamonix au Val d’Aoste, et inversement, coûte nettement plus cher. La commission intergouvernementale qui gère la tarification du tunnel du Mont-Blanc a en effet décidé en décembre d’augmenter le coût du passage entre la France et l’Italie de 7,36%, dans les deux sens. Ce pourcentage a été calculé sur la base du taux moyen d’inflation cumulé entre les deux pays, entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022, explique «Le Messager». Pour un automobiliste, l’aller et retour qui coûtait jusqu’alors 59,80 euros bondit ainsi à 64,20 euros.