Inflation: Les prix en légère baisse en juillet en Suisse

Les prix ont globalement baissé entre juin et juillet en Suisse.

En juillet 2023, l’indice des prix à la consommation (IPC) a diminué de 0,1% par rapport au mois précédent, pour s’établir à 106,2 points. Le niveau de référence est fixé à 100 en décembre 2020. Par rapport au mois correspondant de l’année précédente, le renchérissement s’est chiffré à +1,6%, selon les chiffres publiés jeudi par l’Office fédéral de la statistique (OFS).



La baisse de 0,1% par rapport au mois précédent s’explique par plusieurs facteurs, dont les prix réduits de l’habillement et des chaussures dans le cadre des soldes. Les prix des transports aériens et les voyages à forfait internationaux ont également baissé. En revanche, les prix de la parahôtellerie et ceux de la location de véhicules personnels ont augmenté, souligne l’OFS.