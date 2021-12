Marchandises – Les prix en Suisse: 60% plus élevés que la moyenne européenne

L’Islande est le deuxième pays européen le plus cher. Vient ensuite la Norvège.

Ce n’est pas nouveau: les prix en Suisse sont plus élevés qu’ailleurs en Europe. Ils sont près de 60% plus élevés que la moyenne européenne. En 2020, la parité de pouvoir d’achat de la Suisse au niveau du produit intérieur brut se montait ainsi à 1,71 francs (UE27=1 euro) et le niveau des prix se situait à 159,3 points (UE27=100), révèle jeudi un communiqué publié par l’Office fédéral de la statistique.