Immobilier : Les prix et les loyers ont augmenté en 2020

Avec la crise, l’importance d’avoir un domicile confortable a augmenté l’an dernier. Cela a engendré une hausse des prix du logement en propriété et des loyers.

Alors que la courbe des contaminations a beaucoup fluctué depuis l’apparition du virus en Suisse l’hiver dernier, les prix du logement en propriété n’ont eux évolué que dans une seule direction, celle de la hausse. «Concernant le marché immobilier, l’année 2020 a montré une fois de plus que les valeurs sûres prennent de l’importance lorsque les temps sont incertains, a déclaré Martin Waeber, Managing Director chez ImmoScout24. L’habitat et l’immobilier figurent tout en haut de la liste des priorités».

Surtout dans la région lémanique

Les mesures qui ont découlé de la crise ont bouleversé les habitudes de toutes et tous. «Dans la plupart des cas, ce changement a conduit à un résultat sans ambages: plus d’espace, une surface habitable accrue et, si possible, être propriétaire», résume Martin Waeber. Cela a donc conduit à une hausse des prix, tant sur le marché du logement en propriété que sur celui des habitations locatives.