Activité très lucrative: Les prix pour ce genre de photo de vacances s’envolent

Des femmes parfaitement apprêtées prennent la pose devant des maisons blanches et bleues sur fond de mer scintillante, vêtues de longues robes qui flottent au vent: cela pourrait a priori s’apparenter à des shootings publicitaires. En réalité, il s’agit de séances photos qui s’adressent aux touristes de l’île. Et les candidates sont prêtes à mettre le paquet et à payer parfois jusqu’à 2000 francs.