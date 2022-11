France : Les pro et les anti-corrida sont descendus dans la rue

«Personne n’oblige personne à aller voir une corrida»

«Totalitarisme animaliste»

«Je suis née dans les arènes, j’ai toujours été dans les arènes, et c’est un mode de vie. On a besoin de ça. On a besoin aussi d’être solidaires. Nous sommes une région où nous sommes très proches les uns des autres et défendre nos traditions, c’est plus important, je pense, pour nous», a abondé Céline, secrétaire de 50 ans, qui n’a pas souhaité donner son nom de famille.