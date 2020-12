Élections : Les pro-européens favoris des législatives en Roumanie

Les Roumains sont appelés aux urnes dimanche pour des élections législatives qui devraient être marquées par un large taux d’abstention.

Les bureaux de vote doivent ouvrir à 07H00 locales (06H00 en Suisse) pour une fermeture à 21H00 (22h00 en Suisse), un processus électoral soumis aux mesures de restriction devenues la norme (masques, désinfectants, distanciation). Il ne devrait cependant pas y avoir foule: fruit de l’effet conjugué de la pandémie et de la lassitude des électeurs, le taux d’abstention pourrait avoisiner les 60%, selon les analystes.

La course s’annonce disputée mais le Premier ministre Ludovic Orban, à la tête depuis un an d’un gouvernement de centre droit minoritaire, semble bien positionné pour garder son poste. Son Parti libéral (PNL) est crédité de 28% des intentions de vote lors de ce scrutin en un seul tour, devant les sociaux-démocrates (PSD, opposition, 23%) et les réformistes d’une jeune alliance de centre droit, USR-Plus (18%), selon un dernier sondage de l’institut IMAS.