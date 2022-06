Législatives : Les pro-Macron en tête chez les Français de l’étranger

Dans la 6e (Suisse), le député sortant, Joachim Son-Forget, a été éliminé au profit de Marc Ferracci, économiste proche du président Emmanuel Macron.

«Je prends acte des résultats (…) Si la dissidence et la division ont semé la confusion, je ne peux pas ignorer mon score et le fait que ma candidature n’a pas convaincu», a déclaré l’ancien Premier ministre sur Twitter, avant même que les résultats officiels ne soient publiés par le ministère des Affaires étrangères, et en référence au député sortant et candidat dissident Stéphane Vojetta, arrivé 2e.