Radio-TV : Les problèmes d’adressage de la redevance Serafe sont derrière

Après de gros soucis il y a trois ans, l’organe de perception envoie désormais correctement ses factures de redevance radio-TV aux usagers.

Les problèmes d’adressage des factures de la redevance radio et TV appartiennent désormais au passé. C’est le constat tiré mardi par la commission de gestion du Conseil des États (CdG-E), trois ans après l’introduction de la facturation de la nouvelle redevance par l’organe de perception Serafe.

Chaos en 2019

Pour rappel, lorsque Serafe – qui avait alors remplacé Billag – avait envoyé ses premières factures début 2019, des centaines, voire des milliers de factures faussement adressées avaient été envoyées aux premiers «clients». Voisins de palier figurant sur une même facture, personnes décédées mentionnées comme «solidairement responsables», changement d’adresse non pris en compte, etc., la situation avait été passablement chaotique et les services du contrôle des habitants avaient été submergés de réclamations. Ils avaient alors critiqué un manque de communication de la part de Serafe.