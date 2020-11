valais : Les procès de sorcellerie ont été d’une extrême brutalité

Au XVe siècle, des chasses aux sorcières avaient lieu en Valais. L’État valaisan a publié les archives judiciaires de ces procès particuliers.

Quiconque était accusé pouvait difficilement se défendre contre ces allégations. Les accusés ont été torturés et contraints de faire des aveux.

Le procès s’est terminé sur le bûcher pour les quatre accusés. Deux hommes et deux femmes ont été brûlés vifs.

Les poursuites pour sorcellerie dans le diocèse de Sion et les procès tenus dans la vallée de Conches à la fin du Moyen Âge sont au cœur d’un ouvrage de 650 pages publié par les Archives de l’État du Valais. Ces recherches paraissent dans la série des Cahiers de Vallesia.

Des procès à Conches

L’historienne analyse ensuite une chasse aux sorcières déclenchée dans la vallée de Conches dans les années 1460, où une dizaine de personnes finissent sur le bûcher à Ernen. De ces mises à mort subsistent quatre procès menés par un tribunal laïque contre deux hommes, l’un cordonnier, l’autre tailleur, et deux femmes, une mère et sa fille.

Bien conservés et complets, ces documents «exceptionnels» donnent à revivre toute la «vaste enquête préliminaire» menée auprès de la population locale qui établit la mauvaise réputation d’individus par la rumeur publique. Parallèlement, on découvre les aveux des suspects, obtenus sous la torture, qui confirment avoir pris «le diable pour maître», révèlent leurs crimes et dénoncent leurs complices rencontrés lors d’assemblées relevant de l’imaginaire.