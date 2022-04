Justice et télévision : Les procès peuvent désormais être filmés en France

Le gouvernement français a signé, ce vendredi, un accord qui permet la diffusion d’audiences judiciaires à la télévision, sans «verser dans la justice spectacle», selon les termes du ministre et avocat Éric Dupond-Moretti.

Les diffuseurs doivent adresser leur demande au ministère de la Justice, qui rendra un avis, la décision finale revenant aux chefs de juridiction. Critère principal: le projet doit avoir un objectif «d’intérêt public d’ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique», précise le décret. Une petite révolution en France, où il était strictement interdit de photographier et de filmer les audiences depuis 1954.

«L’objectif est simple et clair: faire rentrer la justice dans le salon des Français. Il ne s’agit pas de verser dans la justice spectacle. L’idée est de prendre par la main les citoyens qui le souhaitent pour les conduire dans la salle où se déroulent les procès, et leur montrer comment notre justice fonctionne», a indiqué le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti. À ce titre, une première convention a été signée entre le ministère de la Justice et France Télévisions, qui construit un programme d’émission récurrente pédagogique de «justice filmée».