Etats-Unis: Les proches de Donald Trump esquissent sa défense

L’équipe de campagne du Républicain, qui veut reconquérir la Maison-Blanche en 2024, a annoncé qu’il s’exprimerait mardi soir depuis un de ses terrains de golf dans le New Jersey, après sa première comparution devant le Tribunal fédéral de Miami (Floride), dans un dossier qui le voit inculpé de 37 chefs, dont «rétention illégale d’informations portant sur la sécurité nationale», «entrave à la justice» et «faux témoignage».

«Déclassifiés»

«En tant que président, j’aurais pu les déclassifier (…) maintenant je ne le peux plus, mais il s’agit toujours de secrets», dit celui qui n’est déjà plus, à l’époque, président des États-Unis, sur un enregistrement audio cité par le document judiciaire. Toujours d’après l’acte d’accusation, les documents confidentiels «incluaient des informations sur les capacités de défense des États-Unis et de pays étrangers», «sur les programmes nucléaires» américains et «sur les vulnérabilités potentielles en cas d’attaque contre les États-Unis et leurs alliés».