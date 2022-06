Les proches de Mava Chou témoignent sur la RTS

Dans le cadre d’un sujet consacré aux célébrités des réseaux sociaux et intitulé «Gloire, argent et haine, le rêve brisé des stars du Net», deux journalistes de «Temps présent» sont partis à la rencontre de celles et ceux qui étaient les plus proches de Mava Chou. Son père, son compagnon mais aussi sa meilleure amie, son psychologue et son avocat témoignent face à la caméra et racontent ce qu’elle a enduré et subi durant plusieurs mois, au point de ne pas voir d’autre solution que de disparaître.