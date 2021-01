Etats-Unis : Les proches de Trump fulminent contre Twitter, sur Twitter

Faute d’alternatives réelles au réseau social favori du président américain, son clan crie à la censure et s’indigne… sur Twitter. Des réseaux plus confidentuels sont pris d’assaut.

Hans Lucas via AFP

Les proches de Donald Trump, évincé de Twitter et des autres grands réseaux sociaux, s’indignent et crient à la censure mais pour communiquer avec le grand public, les alternatives restent pour l’instant limitées. «La liberté d’expression se meurt et est contrôlée par de tout-puissants gauchistes», a ainsi déploré le fils aîné du locataire de la Maison Blanche, Donald Trump Jr.