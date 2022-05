Canton de Fribourg : Les Procureurs demandent du renfort malgré un bilan 2021 «maîtrisé»

Dans son bilan de l’année écoulée, le Ministère public fribourgeois alerte sur ses effectifs qui n’ont pas augmenté depuis 10 ans malgré le travail qui augmente.

Le Ministère public (MP) fribourgeois a présenté son bilan de fonctionnement qu’il juge «encore maîtrisé pour l’année 2021». Malgré cette gestion maîtrisée, le MP se plaint de ses effectifs qui n’ont pas augmenté en près de 10 ans et ce même si la charge de travail se fait de plus en plus grande. «Le nombre d’équipes du MP devient de plus en plus inconciliable avec le volume de dossiers par Procureur-e (plus de 350 pour la plupart), la complexification et le prolongement de procédures en raison de la matière, du code de procédure ou des positions tranchées des parties, ou encore l’augmentation des renvois en tribunal avec participation du MP», explique le ministère dans un communiqué.