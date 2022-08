Consommation : Les produits bio surgelés à base de patates se font désirer

À cause des mauvaises récoltes de l’année dernière, les assortiments à base de pommes de terre bio locales sont devenus une denrée rare chez les gros distributeurs.

«L’été de l’année dernière a été marqué par des précipitations abondantes et des chutes de grêle, ce qui a causé des dégâts directs selon les régions», indique samedi Christian Bucher, directeur de Swisspatat, dans La Liberté . En résumé, les rendements en 2021 concernant les pommes de terre bio ont baissé de 35 à 45% par rapport aux années précédentes. C’est pour cette raison que les frites surgelées bio ont quasiment disparu des rayons des grandes enseignes comme Coop ou Migros.

Les nouvelles sont à peine plus rassurantes pour les récoltes de 2022. En effet, elles devraient être à peine supérieurs (ndlr: environ 10% en plus) que l’année précédente. La faute à la chaleur et la sécheresse de l’été. Seul point positif, la qualité des patates est cependant «exceptionnelle», toujours selon le patron de Swisspatat.