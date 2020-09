Suisse : Les produits équitables ont poursuivi leur croissance en 2019

Si les Suisses restent les champions du monde en matière de consommation de produits du commerce équitable, la croissance de cette demande a atteint une limite.

Le chiffre d’affaires de cette catégorie de produits alimentaires issues du Sud tels que le café et les fruits exotiques a crû de 2,6% sur un an à 886,9 millions de francs. Les recettes générées par le chocolat et les produits à base de cacao, la sous-catégorie la plus importante, ont pour leur part bondi de 28%, selon le communiqué.