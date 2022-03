Genève : Les professeurs d’éducation sexuelle ont fait grève

Les enseignants spécialistes de la santé et de l’intime contestent une réforme de leur profession qu’a décidée le Département de l’instruction publique.

Les professeurs d’éducation sexuelle genevois ont fait grève ce mardi après-midi. Le mouvement social a été suivi par 100% des collaborateurs, qui sont au nombre de vingt-quatre. Ils protestent contre la décision du Département de l’instruction publique (DIP) de faire évoluer leur fonction dès la rentrée prochaine. L’Etat souhaite scinder l’équipe en deux: d’un côté des maîtres spécialistes, qui interviendront dans les classes; de l’autre des responsables de formation et de projets, qui créeront des programmes spécifiques et formeront les enseignants.

Peur d’être déconnectés des jeunes

Les professionnels (dont le titre exact est formateur consultant en promotion et éducation de la santé) sont vent debout contre ce projet qu’ils jugent néfaste: ils estiment qu’aller au contact des élèves et mettre au point des programmes sont des activités complémentaires et indissociables, car seule la connaissance concrète de la vie des jeunes permet de leur proposer des cours adaptés à leurs besoins. Ils craignent que les enseignements deviennent impersonnels et déconnectés de la réalité.