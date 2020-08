Genève Les professeurs du cycle d’orientation veulent le masque pour tous

Le syndicat des maîtres du cycle d’orientation a écrit ce samedi à la conseillère d’État Anne Emery-Torracinta afin de réclamer le port obligatoire du masque dans les situations où la distance de 1,5 mètre ne peut pas être respectée.

Selon leur fédération (FAMCO), le protocole de santé concernant l’enseignement obligatoire, établi il y a une semaine, a considérablement assoupli le dispositif sur les masques, les rendant seulement «exceptionnels». Or, «cette semaine de pré-rentrée a été marquée par un certain nombre de situations intolérables» en raison du manque d’une approche clarifiée sur cette question, ajoute la faîtière.

Recommandation de l’OMS

Vendredi, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait recommandé le port du masque aux enfants âgés de 12 ans et plus dans les mêmes conditions que les adultes. «En particulier lorsqu’ils ne peuvent garantir une distance d’au moins un mètre des autres et si la transmission est généralisée dans la zone concernée».