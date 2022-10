Technologie : Les profits de Meta fondent, ses effectifs et ses utilisateurs stagnent

Revenus en baisse, bénéfice net divisé par deux, stagnation du nombre d’utilisateurs: Meta, (Facebook, Instagram, WhatsApp) traverse une mauvaise passe, mais son patron Mark Zuckerberg ne démord pas de son Graal, bâtir le métavers. Le groupe californien a vu son bénéfice net fondre à 4,4 milliards de dollars au troisième trimestre (-52% sur un an) et son chiffre d’affaires baisser de 4%, à 27,7 milliards de dollars.

«Nous affrontons un environnement macro-économique instable, une concurrence accrue, des problèmes de ciblage publicitaire et des coûts accrus pour nos investissements de long terme, mais je dois dire que nos produits ont l’air de s’en sortir mieux que certains commentaires ne le suggèrent», a tenté de tempérer Mark Zuckerberg mercredi, pendant la conférence aux analystes. Peine perdue: Meta plongeait de 12% après la publication des résultats, puis de 19% après la conférence, lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse de New York.

Le géant des réseaux sociaux «se tient sur des jambes chancelantes», a réagi Debra Aho Williamson, analyste d’Insider Intelligence. La décision du dirigeant «de concentrer son entreprise sur la promesse future du métavers a détourné son attention de la dure réalité actuelle». La société inquiète les marchés depuis le début de l’année, quand le groupe avait annoncé pour la première fois avoir perdu des utilisateurs sur son réseau social d’origine, Facebook. En tout, quelque 3,71 milliards de personnes utilisent au moins un des services de l’entreprise (réseaux sociaux et messageries) tous les mois, soit seulement 1,6% de plus qu’avant l’été.

Il y a un an, Facebook devenait Meta et se projetait vers un avenir glorieux où ses utilisateurs pourraient se retrouver dans le métavers, un univers parallèle décrit comme l’avenir d’internet. Mais «Meta en 2022 n’a plus grand-chose à voir avec Facebook il y a un an», a assené Debra Aho Williamson. «L’entreprise n’est plus avant-gardiste en matière d’innovation, son emprise sur son marché s’amoindrit, et la promesse du métavers, au coeur de la vision de Mark Zuckerberg pour l’avenir de son entreprise, fait face à l’apathie des consommateurs, au scepticisme des professionnels et aux réalités d’une économie mondiale en déclin».